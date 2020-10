“Salterete tutti in aria: ‘Allah Akbar’”, una donna col burqa scatena il panico nella stazione di Lione (Di giovedì 22 ottobre 2020) Come se già non bastasse di per se il coronavirus a tenere i francesi sulla corda, ci mancava pure la mania di protagonismo – o la follia -di un’esaltata, per riaccendere anche l’incubo terrorismo. E’ accaduto oggi a Lione, pochi minuti prima delle 14,30 presso la stazione di Part-Dieu dove, una donna coperta dal burqa, ha iniziato ad urlare minacciando di “far saltare tutti in aria“. A seguire poi quel raggelante “Allah Akbar”, saluto religioso musulmano, che però gli integralisti hanno trasformato nel preludio di una strage. L’immediato intervento degli uomini della ‘Raid e degli artificieri Gli agenti hanno immediatamente provveduto a far evacuare l’area, imponendo lo stop ad ogni treno. Poi, con ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 ottobre 2020) Come se già non bastasse di per se il coronavirus a tenere i francesi sulla corda, ci mancava pure la mania di protagonismo – o la follia -di un’esaltata, per riaccendere anche l’incubo terrorismo. E’ accaduto oggi a, pochi minuti prima delle 14,30 presso ladi Part-Dieu dove, unacoperta dal, ha iniziato ad urlare minacciando di “far saltarein“. A seguire poi quel raggelante “Allah Akbar”, saluto religioso musulmano, che però gli integralisti hanno trasformato nel preludio di una strage. L’immediato intervento degli uomini della ‘Raid e degli artificieri Gli agenti hanno immediatamente provveduto a far evacuare l’area, imponendo lo stop ad ogni treno. Poi, con ...

italiaserait : “Salterete tutti in aria: ‘Allah Akbar’”, una donna col burqa scatena il panico nella stazione di Lione - giomacone : @PBerizzi @feltrinellied @Anpinazionale ?????????????????????? Salterete tutti - _Jesus_x : Avete abbandonato chi lavora e chi li paga le tasse se salterete tutti per aria nel senso che l'Italia crollerà tut… - jacktorrance74 : Quando dicevo che #Morata è un grande attaccante mi sfottevate, stasera tutti a incensarlo, appena non segnerà per… -