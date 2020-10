Remuzzi: 'Il Covid dilaga, suggerisco a chi ha più di 70 anni di restare a casa' (Di giovedì 22 ottobre 2020) di Antonello Sette Professor Remuzzi, il Covid dilaga. Che cosa si deve fare? Lascio ad altri ogni valutazione politica - dice il professore a Spraynews.it - . Da medico, per prima cosa le dico, visto che sto rispondendo alle sue domande da un reparto dell'Ospedale di Bergamo, che qui ci sono pazienti che non dovrebbero esserci. Gente che ha solo un ... Leggi su globalist (Di giovedì 22 ottobre 2020) di Antonello Sette Professor, il. Che cosa si deve fare? Lascio ad altri ogni valutazione politica - dice il professore a Spraynews.it - . Da medico, per prima cosa le dico, visto che sto rispondendo alle sue domande da un reparto dell'Ospedale di Bergamo, che qui ci sono pazienti che non dovrebbero esserci. Gente che ha solo un ...

