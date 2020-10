Napoli | Hysaj | “Sono contento di giocare | darò sempre il 100% per questa squadra”

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Elseid, terzino azzurro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della nuova avventura in Europa League del. “E’importante partire subito bene – ha spiegato l’albanese – sono le gare più importanti e permettono di andare avanti nella competizione. La situazione dell’AZ non è piacevole, ormai sappiamo che nel calcio bisogna andare in campo sereni. Vedremo nei prossimi giorni se sarà un problema o meno. L’Europa League? Siamo tutti contenti di esserci e vogliamo crederci arrivando fino alla fine. Mi sto godendo questo momento,è casa mia e sto giocando: daròilper...

LA PARTITA IN DIRETTA ?? | Starting XI: Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Fabian, Lobotka, Politano, Mertens, Lozano, Osimhen.