Lockdown totale in Italia: il sito dagospia svela la data (Di giovedì 22 ottobre 2020) Se provate a prenotare un treno con partenza dopo il 12 dicembre non ci riuscirete. Sul sito di TrenItalia il risultato è che "non ci sono soluzioni disponibili", su quello Ntv le date non sono nemmeno selezionabili. Per questo il sito dagospia ha avanzato un dubbio inquietante: cosa ci tengono nascosto le due principali società ferroviarie? Che TrenItalia e Italo sappiano qualcosa riguardo a possibili limitazioni della mobilità tra regioni in Italia? “A qualcuno hanno detto che si tratta di ‘calendari da aggiornare' ma è palesemente una bufala. Da sempre si può prenotare un treno a meno di due mesi di distanza, soprattutto nel periodo delle feste" scrive il sito di Roberto D’Agostino. E ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 22 ottobre 2020) Se provate a prenotare un treno con partenza dopo il 12 dicembre non ci riuscirete. Suldi Trenil risultato è che "non ci sono soluzioni disponibili", su quello Ntv le date non sono nemmeno selezionabili. Per questo ilha avanzato un dubbio inquietante: cosa ci tengono nascosto le due principali società ferroviarie? Che Trene Italo sappiano qualcosa riguardo a possibili limitazioni della mobilità tra regioni in? “A qualcuno hanno detto che si tratta di ‘calendari da aggiornare' ma è palesemente una bufala. Da sempre si può prenotare un treno a meno di due mesi di distanza, soprattutto nel periodo delle feste" scrive ildi Roberto D’Agostino. E ...

Open_gol : Arriverà entro lunedì il nuovo Dpcm con un'altra stretta sulle misure per contenere i contagi. Tra le ipotesi c'è a… - fanpage : L'Irlanda è il primo paese europeo a entrare nuovamente in lockdown totale - cesarebrogi1 : RT @LeolucaOrlando1: Da oggi ordinanza contro assembramenti nel centro, ma pur di evitare lockdown totale siamo pronti a nuove chiusure par… - AnnaMaritati : @GianzDav @garbino @repubblica L'unico che non ha capito niente, qui, sei tu. Che neanche ci metti nome e cognome.… - ladoria1 : RT @carloalberto: Mai fare emergere l’emergenza. Meglio immergersi nell’immanenza. (Pregasi notare la data del tweet di Alfonso. Regioni… -