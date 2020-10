LIVE Sinner-Herbert 6-3 6-1, ATP Colonia II 2020 in DIRETTA: l’altoatesino domina e vola ai quarti (Di giovedì 22 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Nei quarti Sinner affronterà il vincente del match tra Denis Shapovalov e Gilles Simon. Bella vittoria di Jannik Sinner che domina il francese Pierre Hugues Herbert. Netto 6-3 6-1 per l’altoatesino. 6-1 VINCE JANNIK Sinner! 40-0 Tre match point per Sinner. 30-0 Servizio vincente. 15-0 Herbert sbaglia con il dritto. 5-1 Herbert conquista il suo primo game nel secondo set. 40-30 Lungo il passante di Sinner. 30-30 Sul nastro la risposta di Sinner. 15-30 Herbert spara il rovescio lungo.. 5-0 Sinner salva ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. Neiaffronterà il vincente del match tra Denis Shapovalov e Gilles Simon. Bella vittoria di Jannikcheil francese Pierre Hugues. Netto 6-3 6-1 per l’altoatesino. 6-1 VINCE JANNIK! 40-0 Tre match point per. 30-0 Servizio vincente. 15-0sbaglia con il dritto. 5-1conquista il suo primo game nel secondo set. 40-30 Lungo il passante di. 30-30 Sul nastro la risposta di. 15-30spara il rovescio lungo.. 5-0salva ...

zazoomblog : LIVE – Sinner-Herbert 2-1 Atp Colonia 2 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Herbert #Colonia #2020:… - federtennis : Seguiamo insieme la sfida di 2° turno tra Jannik Sinner e Pierre-Hugues Herbert! ?? - Matt_Orlandi : Segui con @_SuperNews_ la DIRETTA di #Sinner - #Herbert, match valido per il 2° turno dell' #AtpCologne - livetennisit : ATP Colonia 2 e Anversa: LIVE i risultati con il dettaglio del Secondo Turno. In campo Jannik Sinner in Germania -