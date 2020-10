Laura Pausini racconta Io Sì (Seen) e il suo rapporto con Sophia Loren (Di giovedì 22 ottobre 2020) Esce domani, venerdì 23 ottobre, il nuovo brano di Laura Pausini. Io Sì (Seen) è la original song del film The Life Ahead – La Vita Davanti A Sé, che riporta sul grande schermo Sophia Loren dopo 10 anni di assenza, per la regia di Edoardo Ponti. Sarà candidato per le nomination agli Oscar 2021. Nel corso di un incontro con la stampa, Laura svela che nel video di Io Sì (Seen) ci sarà proprio la Loren! The Life Ahead/La Vita Davanti A Sé sarà nelle sale cinematografiche il 3, 4 e 5 novembre e disponibile in tutto il mondo su Netfix dal 13 novembre. “Chi vedrà The Life Ahead/La Vita Davanti A Sé, capirà ancora meglio alcune frasi scritte e alcuni ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 ottobre 2020) Esce domani, venerdì 23 ottobre, il nuovo brano di. Io Sì () è la original song del film The Life Ahead – La Vita Davanti A Sé, che riporta sul grande schermodopo 10 anni di assenza, per la regia di Edoardo Ponti. Sarà candidato per le nomination agli Oscar 2021. Nel corso di un incontro con la stampa,svela che nel video di Io Sì () ci sarà proprio la! The Life Ahead/La Vita Davanti A Sé sarà nelle sale cinematografiche il 3, 4 e 5 novembre e disponibile in tutto il mondo su Netfix dal 13 novembre. “Chi vedrà The Life Ahead/La Vita Davanti A Sé, capirà ancora meglio alcune frasi scritte e alcuni ...

