In arrivo un bonus INPS di oltre 1000 euro per gli studenti (Di giovedì 22 ottobre 2020) L'Istituto di previdenza sociale assicura un sussidio economico ai contribuenti italiani in difficoltà economiche e questa volta ha pensato al bonus INPS di 1000 euro per gli srudenti con una Frase Isee ben specifica. A causa dell'epidemia di Covid-19 in molte famiglie monoreddito la sospensione o la perdita del lavoro ha messo in crisi il bilancio economico. Garantire un assegno a sostegno del diritto allo studio significa sollevare alcuni genitori dal carico di spese di inizio anno scolastico o accademico. bonus INPS di oltre 1000 euro per gli studenti Le famiglie che rientrano in una fascia reddituale modesta hanno diritto ad una serie di sussidi, indennità, bonus e ...

Il bonus PC e internet 2020 arriverà a novembre per circa 480 famiglie: il Comitato Banda Ultra Larga ha dato disposizioni a Infratel per far partire l'uso dei voucher da 500 euro per computer e ...

Franceschini: prolungheremo misure a sostegno del turismo

La rassicurazione è arrivata dal ministro di cultura e turismo ... grazie anche alle risorse ancora non spese del bonus vacanze, sia nel 2021 con risorse di emergenza”. Un aiuto, ha ...

