Il realismo di Anthony Fauci | Solo a fine 2021 saremo al sicuro Sbagliato creare troppe aspettative

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 22 ottobre 2020) “Non siamo lontani: un vaccino efficace potrebbe esserci già tranovembre e dicembre. Ma non sarà distribuito prima del”, “potremo dirci al, spero, prima del prossimo Natale: quello del, intendo”. Lo ha dichiarato, capo dell’Istituto nazionale per la prevenzione delle malattie infettive statunitense, in un’intervista a Repubblica.“Gli scienziati stanno facendo un lavoro straordinario. I loro studi sul Covid ci hanno già sorpreso e ci sorprendano ancora. Ma per tornare alla normalità serve tempo. È vero, gli studi sono a ottimo punto. Cinque vaccini supportati dagli Stati Uniti sono nella fase finale della sperimentazione e già due stanno dando ottimi risultati. Entro ...