Giuntoli | «Sicuramente Gattuso rimarrà a Napoli»

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Il direttore sportivo delha parlato ai microfoni di Sky nel pre partita della gara contro l’Az al San Paolo Tanti complimenti per la rosa messa a disposizione di, ora si deve incassare? «L’Europa League è una competizione a noi cara, abbiamo fatto tanta fatica ad arrivarci e vogliamo onorare impegno e cercare di andare avanti il più possibile» Su Osimhen? «Pensavamo che potesse darci una grossa mano e lo sta facendo, siamo molto contenti» Vi preoccupa la condizione dell’AZ? «C’èun po’ di preoccupazione, ma la nostra priorità è quella di andare avanti e rispettare le regole e andiamo avanti. Contiamo di fare bene cercando di passare “indenni” anche questa partita» Sul ...

Cristiano Giuntoli, d.s. del Napoli ... Con Rino c'è grande sintonia, sicuramente rimarrà a Napoli, vedremo in che modi e tempi. Ne stiamo parlando. Non abbiamo un'idea di scadenza, abbiamo l'idea di ...Osimhen? Siamo molto contenti del suo rendimento". Giuntoli prosegue: "I tanti positivi nell'AZ? C'è sicuramente un po' di preoccupazione, ma come sempre rispettiamo le regole. Contiamo di fare bene e ...