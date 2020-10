Dieci positivi nel Palermo | l’Asl blocca il match con la Turris | «Cluster di infetti»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Sul Corriere dello Sport il caso della partita tra ile la, rinviata all’ultimo momento per i troppi contagi nella squadra rosanera. In mattinata ilha reso noto che, dai tamponi effettuati alla vigilia della gara, erano emersi 4 giocatori, due dei quali asintomatici. La partita dunque è stata rinviata di 3 ore e mezzo, come prevede il protocollo, dalle 15 alle 18,30, per dare modo di effettuare nuovi test. I tamponi effettuati il pomeriggio hanno portato il totale a 10, compreso l’allenatore Boscaglia. Poiché per il protocollo si può giocare se ci sono almeno 13 giocatori disponibili, la partita è stata confermata. Ma mentre le squadre erano già in campo al Barbera per il riscaldamento, è arrivata la decisione dell’Asp: partita ...