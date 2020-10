Covid, il virus non dà tregua: 16.079 i contagi di oggi, 1000 più di ieri con meno tamponi. 136 morti (Di giovedì 22 ottobre 2020) Covid, i contagi di oggi dimostrano che il virus non dà tregua. E procede con aumenti significativi. Tanto che oggi, sec ondo i dati appena diffusi dal ministero della Salute, sono 16.079 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Dunque, quasi mille più di ieri, ma con circa 7.500 tamponi in meno: i tamponi eseguiti oggi sono 170.392.(contro i 177.848 di ieri). Non solo. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 136 morti, che portano il totale a quasi 40.000 decessi: per l’esattezza sono 36.968 dall’inizio dell’emergenza. Infine, i ricoveri sui pazienti ricoverati in terapia intensiva, che ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 ottobre 2020), ididimostrano che ilnon dà. E procede con aumenti significativi. Tanto che, sec ondo i dati appena diffusi dal ministero della Salute, sono 16.079 i nuovi casi di coronain Italia. Dunque, quasi mille più di, ma con circa 7.500in: ieseguitisono 170.392.(contro i 177.848 di). Non solo. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 136, che portano il totale a quasi 40.000 decessi: per l’esattezza sono 36.968 dall’inizio dell’emergenza. Infine, i ricoveri sui pazienti ricoverati in terapia intensiva, che ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid virus Covid, Galli: “Virus muta ma non oltremisura, arriveremo al vaccino. Ma inutile dare una data” Il Fatto Quotidiano Coronavirus, oltre duemila contagi a Milano: 917 in città

Milano, 22 ottobre 2020 - La provincia di Milano sfonda il tetto dei duemila casi in 24 ore e registra ben 2.031 nuovi positivi nell'area metropolitana, di cui 917 in città. Se i numeri di ieri destav ...

Coronavirus: in Lombardia 29 morti e 156 in terapia intensiva (+22)

Milano, 22 ott. (Adnkronos) - In Lombardia ci sono altri 4.125 nuovi positivi al Sars-Cov-2 con 35.715 tamponi effettuati, per una percentuale pari ...

