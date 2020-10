Coronavirus, oggi 136 morti e 16.079 nuovi casi positivi: continua ad aumentare la % degli asintomatici, tutti i DATI (Di giovedì 22 ottobre 2020) I DATI ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 136 morti, 2.082 guariti e 16.079 nuovi casi su 170.392 tamponi. E’ quindi risultato positivo il 9,43% dei tamponi effettuati, in aumento rispetto ai giorni scorsi. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (4.125), Piemonte (1.550), Campania (1.541), Veneto (1.325), Lazio (1.251), Toscana (1.145), Emilia Romagna (889), Sicilia (796) e Liguria (690). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 465.726 casi totali 36.968 morti 259.456 guariti Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020) Iufficiali sulla pandemia diforniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 136, 2.082 guariti e 16.079su 170.392 tamponi. E’ quindi risultato positivo il 9,43% dei tamponi effettuati, in aumento rispetto ai giorni scorsi. Le Regioni con il più alto numero dinelle ultime 24 ore sono Lombardia (4.125), Piemonte (1.550), Campania (1.541), Veneto (1.325), Lazio (1.251), Toscana (1.145), Emilia Romagna (889), Sicilia (796) e Liguria (690). Il bilancio aggiornato adin Italia è di: 465.726totali 36.968259.456 guariti Il pazienti attualmenteal Covid-19 in Italia sono ...

you_trend : ?? #Coronavirus: ecco il grafico del tasso di positività, calcolato come rapporto fra nuovi casi e casi testati La… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 21 ottobre: 15.199 nuovi casi e 127 morti - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Sanchez: 'Mes? Oggi c'è la Bce che ci compra il debito' - via20settembre : In Italia 16.079 nuovi casi di Covid e 136 morti. L’ultimo bollettino - Filo2385Filippo : RT @rtl1025: Sono 16.079 i nuovi casi di #Coronavirus registrati oggi in Italia, su 170.392 tamponi eseguiti. Si registrano 992 ricoveri in… -