Coronavirus nel mondo, record di contagi in Germania: crisi in Giappone (Di giovedì 22 ottobre 2020) La situazione Coronavirus nel mondo continua a preoccupare, con un nuovo record di casi in Giappone. Pesanti tagli al turismo in Giappone. La seconda ondata da Coronavirus nel mondo preoccupa l’intero pianeta, con il Vecchio Continente che appare il più colpito, ma soprattutto il più impreparato. Infatti negli ultimi giorni, Francia, Spagna, Italia e Germania … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) La situazionenelcontinua a preoccupare, con un nuovodi casi in. Pesanti tagli al turismo in. La seconda ondata danelpreoccupa l’intero pianeta, con il Vecchio Continente che appare il più colpito, ma soprattutto il più impreparato. Infatti negli ultimi giorni, Francia, Spagna, Italia e… L'articolo proviene da Inews.it.

Quirinale : #Mattarella: in questo momento il pensiero non può che andare alle vittime del #coronavirus, ai tanti che sono mort… - MediasetTgcom24 : Coronavirus: Piemonte chiude centri commerciali nel weekend - repubblica : Coronavirus nel mondo, la Spagna supera un milione di casi: primo Paese nell'Europa occidentale [aggiornamento dell… - ptvonline2001 : #coronavirus, Andreoni: 'Servono subito altri posti letto, nel giro 3 settimane il numero di pazienti #COVID19 sar… - QdSit : Ha portato in ospedale, al Pronto soccorso del 'Di Cristina' di #Palermo, una bimba appena nata, perché stava male.… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo, Francia e Spagna superano un milione di casi la Repubblica Coronavirus: coprifuoco in Lombardia e Campania

Stante il progressivo peggioramento dei dati del contagio da Covid-19, la Regione Lombardia e la Regione Campania hanno assunto misure restrittive della libertà di circolazione, che entreranno in vigo ...

Covid a Caserta, la strage degli anziani 20 morti in due settimane

Altra giornata nera per i contagi da Coronavirus. Sono 249 le persone che ieri sono state individuate come infette, ma il dato più scioccante è quello dei decessi: ben 4, che, ...

Stante il progressivo peggioramento dei dati del contagio da Covid-19, la Regione Lombardia e la Regione Campania hanno assunto misure restrittive della libertà di circolazione, che entreranno in vigo ...Altra giornata nera per i contagi da Coronavirus. Sono 249 le persone che ieri sono state individuate come infette, ma il dato più scioccante è quello dei decessi: ben 4, che, ...