Coronavirus in Campania: 1.541 casi su 12.001 tamponi, 6 decessi e 75 guariti in 24 ore (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sono 1.541 i casi di Covid 19 nelle 24 ore in Campania, di cui 88 di cui sintomatici e 1.453 asintomatici, mentre sono 12.001 tamponi. Il dato e' dell'Unita' di crisi della Campania, e porta il totale positivi a 32.025 su un totale tamponi pari a 814.966. Vengono registrati 6 nuovi decessi, tra il 20 e il 21 ottobre, per cui il totale territoriale dall'inizio della pandemia e' di 551. I guariti sono 75, e il totale guariti sale a 8.913. Dei 227 posti letto di terapia intensiva, sono occupati 94; dei 1.100 posti letto di degenza, sono occupati 1.037. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

