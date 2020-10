Coronavirus, i dati – 16.079 nuovi contagi e 136 morti in 24 ore. Aumentano ancora i ricoveri +637. Altre 66 persone in rianimazione (Di giovedì 22 ottobre 2020) La corsa del Coronavirus nel nostro Paese non accenna ad arrestarsi. Sono 16.079 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 170.392 tamponi effettuati. 136 i morti da Covid-19. Numeri in ulteriore aumento rispetto ai 15.199 casi e 127 decessi accertati ieri. I posti letto occupati negli ospedali sono più di 10mila: 9.694 pazienti sono ricoverati con sintomi (+637) e 992 in terapia intensiva (+66). L'articolo Coronavirus, i dati – 16.079 nuovi contagi e 136 morti in 24 ore. Aumentano ancora i ricoveri +637. Altre 66 persone in rianimazione proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) La corsa delnel nostro Paese non accenna ad arrestarsi. Sono 16.079 iregistrati nelle ultime 24 ore a fronte di 170.392 tamponi effettuati. 136 ida Covid-19. Numeri in ulteriore aumento rispetto ai 15.199 casi e 127 decessi accertati ieri. I posti letto occupati negli ospedali sono più di 10mila: 9.694 pazienti sono ricoverati con sintomi () e 992 in terapia intensiva (+66). L'articolo, i– 16.079e 136in 24 ore.66inproviene da Il Fatto Quotidiano.

