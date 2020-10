Coronavirus, Briatore: “il prof. Galli e le sue stronzate, lui lo stipendio lo prende a prescindere…” (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Conte è un bravissimo oratore, la cosa incredibile è che non si riesce mai a mettere d’accordo quando fa le conferenze stampa. Non rispetta mai gli orari, è un fatto di educazione nei confronti della gente, credo sia l’unico Presidente al mondo a comportarsi così. E poi cos’ha detto? Non ha detto niente: ha scaricato le responsabilità sui Sindaci. Il Governo, per galleggiare deve scaricare le responsabilità sugli altri. Prima c’era il Comitato tecnico scientifico, adesso i Sindaci. E poi perchè una settimana per le palestre? Tra una settimana che succede? Non si rendono conto, ci sono 90 mila aziende che hanno chiuso, ci sono 400 mila persone che ancora aspettano la cassa integrazione. L’altro giorno a Milano ho visto 6-700 persone in fila alla mensa dei poveri, è incredibile“. Lo ha ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Conte è un bravissimo oratore, la cosa incredibile è che non si riesce mai a mettere d’accordo quando fa le conferenze stampa. Non rispetta mai gli orari, è un fatto di educazione nei confronti della gente, credo sia l’unico Presidente al mondo a comportarsi così. E poi cos’ha detto? Non ha detto niente: ha scaricato le responsabilità sui Sindaci. Il Governo, per galleggiare deve scaricare le responsabilità sugli altri. Prima c’era il Comitato tecnico scientifico, adesso i Sindaci. E poi perchè una settimana per le palestre? Tra una settimana che succede? Non si rendono conto, ci sono 90 mila aziende che hanno chiuso, ci sono 400 mila persone che ancora aspettano la cassa integrazione. L’altro giorno a Milano ho visto 6-700 persone in fila alla mensa dei poveri, è incredibile“. Lo ha ...

fforzano : Ma ora che c'è il #lockdown in Sardegna e gli ospedali sono allo spasimo, ve lo ricordate #briatore quando diceva… - rotre54 : Gli italioti. Quelli che questa estate cazzeggiavano sulle spiagge e votano #Salvini & #Meloni. #Lockdown2… - generacomplotti : #fakeNews Secondo Briatore il #SARSCoV2 è stato creato dagli antichi egizi per fare andare il Doge di Venezia al Ma… - Stefano92931872 : @Adnkronos Ma come mai Briatore Berlusca positivi al coronavirus nessuna conseguenza è altri ci lasciano la pelle cosa hai dato a loro.... - VipsSelfie : Autobiografia di Giuseppe Conte!. (lombardia,dayane,Briatore,tiktok,guenda,gfvip,Natalia,maalfobso,covid_19,coviidi… -

