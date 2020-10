Barbara D’Urso e la foto di 30 anni fa che fa impazzire i fan (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tra una foto dell’ultimo ospite di Domenica live e una del suo ultimo look televisivo, c’è un altro soggetto che Barbara D’Urso ama condividere con i suoi follower: i suoi figli. Gianmauro ed Emanuele Berardi, nati dalla relazione con Mauro Berardi, non amano comparire sui social con la madre, quindi l’unico modo che la conduttrice ha di “mostrarli” è postare foto in cui loro sono molto piccoli. È di poche ore fa l’ultima tenera foto con i piccoli Emanuele e Gianmauro, insieme a una “mamma Barbara” nel fiore degli anni, decisamente diversa da quella che vediamo adesso in tv ma non meno bella. La foto di Barbara D’Urso La foto pubblicata ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tra unadell’ultimo ospite di Domenica live e una del suo ultimo look televisivo, c’è un altro soggetto cheD’Urso ama condividere con i suoi follower: i suoi figli. Gianmauro ed Emanuele Berardi, nati dalla relazione con Mauro Berardi, non amano comparire sui social con la madre, quindi l’unico modo che la conduttrice ha di “mostrarli” è postarein cui loro sono molto piccoli. È di poche ore fa l’ultima teneracon i piccoli Emanuele e Gianmauro, insieme a una “mamma” nel fiore degli, decisamente diversa da quella che vediamo adesso in tv ma non meno bella. LadiD’Urso Lapubblicata ...

