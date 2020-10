Azzolina Scrive a Fontana: Lavoriamo a Soluzioni Alternative Alla Didattica a Distanza (Di giovedì 22 ottobre 2020) La Ministra Azzolina Scrive al governatore Fontana in merito all’ordinanza che prevede la Didattica a Distanza per gli studenti delle scuole superiori della Lombardia. “In una fase così complessa per la Nazione, desidero invitarla a lavorare insieme a tutte le istituzioni coinvolte, per trovare Soluzioni differenti da quella adottata, nel rispetto del diritto Alla salute … Leggi su youreduaction (Di giovedì 22 ottobre 2020) La Ministraal governatorein merito all’ordinanza che prevede laper gli studenti delle scuole superiori della Lombardia. “In una fase così complessa per la Nazione, desidero invitarla a lavorare insieme a tutte le istituzioni coinvolte, per trovaredifferenti da quella adottata, nel rispetto del dirittosalute …

Lombard5stelle : RT @Maxdero: #scuola: l'ordinanza di #RegioneLombardia è confusa e poco chiara. Sembrano decisioni prese al solo scopo di creare contrasto… - TecnicaScuola : Azzolina scrive al Governatore Fontana: 'Sulla Dad alle superiori si trovino altre soluzioni' -… - qn_giorno : #Coronavirus, Azzolina scrive a Fontana: 'No didattica a distanza, trovi altre soluzioni' - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Scuola, il ministro Azzolina scrive a Fontana: 'Trovi altre soluzioni' - non_esset : Caro Sala chi può essere d'accordo alla didattica a distanza per i ragazzi??? Ma il buon senso in questa situazione… -