Autocertificazione Lazio: scarica il modulo per gli spostamenti notturni (Di giovedì 22 ottobre 2020) Da venerdì 23 ottobre parte il coprifuoco notturno nel Lazio per tamponare l'emergenza coronavirus. Ecco l'Autocertificazione regione Lazio necessaria per gli spostamenti indispensabili Alla fine è arrivato anche nel Lazio. Il tanto temuto coprifuoco notturno farà capolino venerdì 23 ottobre. Non sarà consentito uscire di casa e spostarsi dalle ore 24:00 alle ore 5:00 se non per motivazioni impellenti naturalmente da dimostrare. Per molti è il preludio ad un altro lockdown, che però il Governo vuole scongiurare in ogni modo. Probabile invece che sia il viatico verso le chiusure regionali. In tal senso potrebbe presto arrivare un nuovo Dpcm che vieti gli spostamenti in altre regioni ad eccezione di ...

