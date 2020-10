Ascolti Tv 21 ottobre 2020, l'Inter batte Ulisse. A gonfie vele Tg2 Post e Tg3 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 618.000, 2,3%,. Su Tv8 Guess My Age 573.000, 2,2%,. Nel Preserale su Rai1 L'Eredità 4.369.000, 21,7%,. Su Canale 5 Caduta Libera 3.750.000, 19,3%,. Bene anche il ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 618.000, 2,3%,. Su Tv8 Guess My Age 573.000, 2,2%,. Nel Preserale su Rai1 L'Eredità 4.369.000, 21,7%,. Su Canale 5 Caduta Libera 3.750.000, 19,3%,. Bene anche il ...

GassmanGassmann : Ascolti tv 19 ottobre 2020: Gassmann sempre meglio del Grande Fratello Vip ?????? - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri, 21 ottobre 2020: Ulisse – Il piacere della scoperta vs Inter – Borussia Monchengladbach | Dati Aud… - Raiofficialnews : #AscoltiTv di mercoledì #21ottobre - antoniogenna : Ieri e oggi in TV 22/10/2020 — Ascolti italiani di mercoledì 21 ottobre 2020: 4,2 milioni (16,5%) per l’incontro di… - zazoomblog : Ascolti TV Mercoledì 21 ottobre 2020. In 42 mln per l’Inter (16.5%) Ulisse 14.7% - #Ascolti #Mercoledì #ottobre #20… -