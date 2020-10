Whatsapp web, in arrivo chiamate e videochiamate di gruppo anche su pc (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Whatsapp arrivano le videochiamate di gruppo anche sul desktop del Pc . Cambiamenti in vista per Whatsapp Web . Il popolare servizio di messaggistica sta lavorando per introdurre chiamate e ... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 ottobre 2020)arrivano le videodisul desktop del Pc . Cambiamenti in vista perWeb . Il popolare servizio di messaggistica sta lavorando per introdurree ...

