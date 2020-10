WhatsApp, sulla versione Web in arrivo chiamate e videochiamate (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La versione Web di WhatsApp dovrebbe arricchirsi presto di due preziose funzioni già disponibili da tempo su smartphone: le chiamate e le videochiamate, strumenti indispensabili per chi abitualmente lavora in mobilità col notebook e sarebbe quindi maggiormente produttivo potendo usare tali funzioni senza essere costretto a passare allo smartphone. Non sappiamo ancora esattamente quando chiamate e videochiamate sbarcheranno sulla versione Web della popolare app di instant messaging di proprietà di Facebook, ma nell’ultima release beta 2.2043.7 sono presenti diverse novità in merito. Due infatti sono le schermate catturate dai colleghi di WABetaInfo, sito specializzato nell’analisi del codice dei software in beta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) LaWeb didovrebbe arricchirsi presto di due preziose funzioni già disponibili da tempo su smartphone: lee le video, strumenti indispensabili per chi abitualmente lavora in mobilità col notebook e sarebbe quindi maggiormente produttivo potendo usare tali funzioni senza essere costretto a passare allo smartphone. Non sappiamo ancora esattamente quandoe videosbarcherannoWeb della popolare app di instant messaging di proprietà di Facebook, ma nell’ultima release beta 2.2043.7 sono presenti diverse novità in merito. Due infatti sono le schermate catturate dai colleghi di WABetaInfo, sito specializzato nell’analisi del codice dei software in beta ...

