Un 13enne ha sferrato il violento pugno a Giuseppe | in coma dopo il pestaggio di una baby gang

I cinque ragazzi denunciati per l'aggressione al 18enne di Lanciano la notte tra sabato e domenica scorsi nell'area dell'ex stazione ferroviaria Sangritana sono tutti cittadini italiani appartenenti alla stessa famiglia rom. A sferrare l'unico violentissimo pugno alla tempia sinistra di Giuseppe Pio D'Astolfo è stato il più piccolo del gruppo, ancora tredicenne. Altri due hanno 14 e 15 anni, un quarto ne ha appena compiuti 18 mentre il più grande ne ha 30. Gli unici due maggiorenni sono già noti alla giustizia. I carabinieri della Compagnia di Lanciano li hanno identificati grazie non solo ai testimoni, la coppia di fidanzati che era in compagnia del 18enne e un terzo ragazzo che lo ha soccorso, ma anche ad alcune telecamere che, seppur non puntate direttamente sul luogo dell'aggressione, ...

Il gruppo era composto da cinque ragazzi: altri due hanno 14 e 15 anni, un quarto ne ha appena compiuti 18 mentre il più grande ne ha 30 ...

