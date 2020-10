Ultime Notizie Roma del 21-10-2020 ore 18:10 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno economia in primo piano il ministro Roberto Gualtieri si dice favorevole all’utilizzo del messe ricordando però il beneficio per l’Italia non sono 37 miliardi aggiuntivi ma sono i risparmi di interessi 300 milioni all’anno nel dialogo con la commissione ci sembra di capire che la quota nel next generation e io Eh potrebbe essere molto più alta dice Gualtieri delle previsioni per il primo anno proprio per dare la possibilità di stargli affrontare le esigenza il ministro dell’economia poi assicura pensiamo di poter arrivare ad una riduzione dell’irpef di un certo rilievo Stati Uniti 2020 Trump conti correnti in 3 Paesi stranieri in Gran Bretagna Irlanda c’è anche la cena lo rivela il New York Times ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 ottobre 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno economia in primo piano il ministro Roberto Gualtieri si dice favorevole all’utilizzo del messe ricordando però il beneficio per l’Italia non sono 37 miliardi aggiuntivi ma sono i risparmi di interessi 300 milioni all’anno nel dialogo con la commissione ci sembra di capire che la quota nel next generation e io Eh potrebbe essere molto più alta dice Gualtieri delle previsioni per il primo anno proprio per dare la possibilità di stargli affrontare le esigenza il ministro dell’economia poi assicura pensiamo di poter arrivare ad una riduzione dell’irpef di un certo rilievo Stati UnitiTrump conti correnti in 3 Paesi stranieri in Gran Bretagna Irlanda c’è anche la cena lo rivela il New York Times ...

fanpage : Matteo Salvini dice no allo smart working - fanpage : Ricciardi: “Ci sono aree in cui epidemia è fuori controllo, subito lockdown a Milano e Napoli” - fanpage : L'Irlanda è il primo paese europeo a entrare nuovamente in lockdown totale - tempostretto : Un nuovo articolo: (Covid 19. De Luca: 'Misure restrittive ma non faremo morire le imprese') è stato pubblicato su:… - giulio_galli : RT @Open_gol: Vaccino Oxford, da Pomezia arriva la conferma: «Prime dosi entro dicembre». Le ultime sulla pandemia dall'Italia e dal mond… -