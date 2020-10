Tutti i calciatori di Serie A positivi al Coronavirus (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L'emergenza Coronavirus colpisce forte la Serie A e preoccupa perché il calendario, molto compresso, non lascia grande spazio ai recuperi. Ecco la fotografia, aggiornata quotidianamente, della situazione dei contagiati dal Covid-19 squadra per squadra. Per omogeneità si prendono in considerazione solo i tesserati calciatori e non gli altri componenti del gruppo squadra e degli staff:ATALANTA (1)Marco CarnesecchiCROTONE (1)Denis DragusGENOA (7)Petar Brlek, Francesco Cassata, Domenico Criscito, Mattia Destro, Lukas Lerager, Darian Males e Davide ZappacostaHELLAS VERONA (2)Antonin Barak e Koray GuntherINTER (5)Milan Skriniar, Roberto Gagliardini, Ionut Radu, Ashley Young e Achraf HakimiJUVENTUS (2)Cristiano Ronaldo e Winston McKennieMILAN (1)Matteo GabbiaNAPOLI (2)Piotr Zielinski ed Elijf ElmasPARMA (7)Juan Francisco ... Leggi su panorama (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L'emergenzacolpisce forte laA e preoccupa perché il calendario, molto compresso, non lascia grande spazio ai recuperi. Ecco la fotografia, aggiornata quotidianamente, della situazione dei contagiati dal Covid-19 squadra per squadra. Per omogeneità si prendono in considerazione solo i tesseratie non gli altri componenti del gruppo squadra e degli staff:ATALANTA (1)Marco CarnesecchiCROTONE (1)Denis DragusGENOA (7)Petar Brlek, Francesco Cassata, Domenico Criscito, Mattia Destro, Lukas Lerager, Darian Males e Davide ZappacostaHELLAS VERONA (2)Antonin Barak e Koray GuntherINTER (5)Milan Skriniar, Roberto Gagliardini, Ionut Radu, Ashley Young e Achraf HakimiJUVENTUS (2)Cristiano Ronaldo e Winston McKennieMILAN (1)Matteo GabbiaNAPOLI (2)Piotr Zielinski ed Elijf ElmasPARMA (7)Juan Francisco ...

Il Covid-19 continua a colpire i calciatori dell’Inter. Attraverso una nota ufficiale, infatti, il club nerazzurro ha comunicato che anche Achraf Hakimi è risultato positivo al Coronavirus. LEGGI ...

Il calciatore Mirko Vucinic ha "mantenuto in Italia il centro dei propri interessi, come evidenziato – tra l’altro – dal fatto che la famiglia (moglie e figli) non avesse mai trasferito la residenza d ...

