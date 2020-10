Strool ci sarà in Portogallo | “Ho avuto il Covid | ma sono guarito”

Leggi su zon

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) La Racing Point ritrovaper la gara in. Il pilota chiarisce: “risultato positivo aldopo il weekend dell’Eifel. Oranegativo” La Racing Point può riabbracciareche aveva ceduto la sua monoposto ad Hulkenberg nello scorso Gran Premio di Formula 1. Il pilota ha rivelato la positività alriscontrata dopo il weekend dell’Eifel, ma ora sta bene ed è pronto a rimettersi in pista. Il canadese era risultato negativo ai tamponi precedenti alla gara per poi avere un esito differente qualche ora dopo. Il senso di responsabilità die del team è da ammirare. La scuderia aveva comunicato la sua assenza allo scorso Gran Premio, nonostante non avesse ...