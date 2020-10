Prof decapitato, in 7 davanti al giudice (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ANSA, - PARIGI, 21 OTT - Sette persone saranno portate oggi davanti a un giudice antiterrorismo francese per l'apertura di un'indagine giudiziaria e possibili incriminazioni dopo l'assassinio del ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ANSA, - PARIGI, 21 OTT - Sette persone saranno portate oggia unantiterrorismo francese per l'apertura di un'indagine giudiziaria e possibili incriminazioni dopo l'assassinio del ...

Dal New York Times al Guardian tornano i soliti tic politicamente corretti che seguono ogni attentato. Ma gli islamisti vogliono «prenderci tutto» ...

I prof francesi si autocensurano

Un professore di storia di un liceo di Conflans-Sainte-Honorine, Samuel Paty, di 47 anni, è stato decapitato per strada, proprio nei pressi della scuola dove insegnava. L'assassino, un ceceno di 18 an ...

