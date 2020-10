Pelé, 'spero Dio mi riceva come fanno qui in terra' (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 21 OTT - "Grazie per i tanti messaggi e gli auguri che già mi sono arrivati in vario modo. Ma per prima cosa dico grazie a Dio che mi ha fatto arrivare a questa età, in salute e lucido. ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 21 OTT - "Grazie per i tanti messaggi e gli auguri che già mi sono arrivati in vario modo. Ma per prima cosa dico grazie a Dio che mi ha fatto arrivare a questa età, in salute e lucido. ...

susydigennaro : RT @napolimagazine: IL MESSAGGIO - Pelé compie 80 anni: 'Spero che Dio mi riceva come fanno qui in Terra' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MESSAGGIO - Pelé compie 80 anni: 'Spero che Dio mi riceva come fanno qui in Terra' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MESSAGGIO - Pelé compie 80 anni: 'Spero che Dio mi riceva come fanno qui in Terra' - napolimagazine : IL MESSAGGIO - Pelé compie 80 anni: 'Spero che Dio mi riceva come fanno qui in Terra' - apetrazzuolo : IL MESSAGGIO - Pelé compie 80 anni: 'Spero che Dio mi riceva come fanno qui in Terra' -

Ultime Notizie dalla rete : Pelé spero Midtjylland-Atalanta, il video motivazionale targato Pel de poia “Champions League 20/21-Group D-Trailer” SuperNews IL MESSAGGIO - Pelé compie 80 anni: "Spero che Dio mi riceva come fanno qui in Terra"

Edson Arantes do Nascimento, per tutti noto come Pelé, il 23 ottobre compirà 80 anni. In Brasile è festa grande per "O Rei" e nella patria del calcio in questi giorni saranno diverse le celebrazioni p ...

Brasile, Pelé compie 80 anni: "Spero che Dio mi riceva come fanno qui in terra"

Il 23 ottobre è il compleanno di O Rei, ma in patria è già festa grande: "Sono fortunato ad essere ancora lucido e in salute" ...

Edson Arantes do Nascimento, per tutti noto come Pelé, il 23 ottobre compirà 80 anni. In Brasile è festa grande per "O Rei" e nella patria del calcio in questi giorni saranno diverse le celebrazioni p ...Il 23 ottobre è il compleanno di O Rei, ma in patria è già festa grande: "Sono fortunato ad essere ancora lucido e in salute" ...