Non ci sto a richiudermi in casa (senza chiedermi almeno perché)

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) No, non ci sto. Non ci sto ad accettare che ottobre sia come marzo, che la seconda ondata ci stia travolgendo come la prima, che il secondo tempo del Covid ci abbia colto impreparati come fece il primo. No, non ci sto. Non ci sto a rassegnarmi a questa condizione di precarietà perenne, di emergenza continua, all’idea che non ci si possa preparare a nulla, che tanto poi contro il virus l’unico rimedio efficace è non uscire, non andare a cena, a teatro, al cinema, in libreria, in un negozio, allo stadio, non prendere un autobus, non andare in metro, evitare un parco se non si è proprio soli, figuriamoci un centro commerciale se ti servono un paio di mutande. No, non ci sto. Non ci sto ainperché.Perché siamo arrivati ...