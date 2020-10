Mes | gli italiani stanno con Conte Il 57 | 8% | quei soldi non vanno presi

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) E' giusto dire no al Mes. Glicon ildente del Consiglio Giuseppe. E' il risultato del sondaggio realizzato in esclusiva per Affar.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e professore all'università Mercatorum, dove è docente di strategie delle ricerche di... Segui su affar.it