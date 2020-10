Mafia | ergastolo a Matteo Messina Denaro per le stragi di Falcone e Borsellino

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) La Corte d’Assise di Caltanissetta ha condannato all’il boss latitanteper ledel ’92 di Capaci e Via D’Amelio costate la vita ai magistrati Giovannie Paolo, alla moglie del giudicee agli otto agenti delle loro scorte. Quegli anni non sarebbero stati gli stessi senza l’aiuto … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Agenzia_Ansa : #Stragi '92: ergastolo al boss mafioso latitante Matteo Messina #Denaro. Ricercato dal 1993 è tra i responsabili de… - misscharmy : RT @Agenzia_Ansa: #Stragi '92: ergastolo al boss mafioso latitante Matteo Messina #Denaro. Ricercato dal 1993 è tra i responsabili della li… - eccapecca : A sapere dov'è, magari ... #MatteoMessinaDenaro #MAFIA - MauroZammuto : RT @Agenzia_Ansa: #Stragi '92: ergastolo al boss mafioso latitante Matteo Messina #Denaro. Ricercato dal 1993 è tra i responsabili della li… - AlexCorroppoli : Matteo Messina Denaro condannato all'ergastolo per le stragi di stragi del '92 di Capaci e via D'Amelio. Purtroppo,… -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia ergastolo

Capo della mafia trapanese, Messina Denaro ... In particolare il boss mafioso è stato condannato all’ergastolo per le stragi mafiose del 1992 con “isolamento diurno per la durata di 18 mesi» e lo ...Cronaca nazionale Palermo - 21/10/2020 10:56 - La Corte d'Assise di Caltanissetta, presieduta da Roberta Serio, dopo oltre 14 ore di camere di consiglio, ha condannato all'ergastolo il ...