Lorena, studentessa di medicina uccisa dal fidanzato. La laurea arriva dopo la morte: 'Il suo più grande sogno era diventare pediatra' (Di mercoledì 21 ottobre 2020) sognava di laurearsi e di lavorare come pediatra, ma è stata uccisa dal fidanzato il 31 marzo scorso. Oggi, però, l'Università di Messina realizza il suo sogno proclamandola dottoressa in medicina e ... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) sognava dirsi e di lavorare come, ma è statadalil 31 marzo scorso. Oggi, però, l'Università di Messina realizza il suoproclamandola dottoressa ine ...

Mallyta_19 : RT @repubblica: Messina, commozione per la laurea a Lorena, la studentessa uccisa dal fidanzato - Profilo3Marco : RT @repubblica: Messina, commozione per la laurea a Lorena, la studentessa uccisa dal fidanzato - repubblica : Messina, commozione per la laurea a Lorena, la studentessa uccisa dal fidanzato - Radio1Rai : Violenza contro le donne. A Messina la cerimonia di laurea ad honorem in memoria di Lorena Quaranta, studentessa di… - MessinaMag : Alle 11.29 di oggi Lorena Quaranta, studentessa dell’Università di Messina vittima di femminicidio a Furci Siculo,… -