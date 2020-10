LIVE – Monopoli-Bari | Serie C 2020 2021 | girone C DIRETTA

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match delC di. Si gioca alle 20:45 di mercoledì 21 ottobre. Quale sarà il risultato finale al termine dei novanta minuti di gioco? Scopriamolo insieme a partire dal primo minuto di gioco fino al triplice fischio del direttore di gara. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale in tempo reale. AGGIORNA LA(Ore 20:45)

Calciodiretta24 : Monopoli – Bari: cronaca diretta live, risultato in tempo reale - Fantacalciok : Monopoli – Bari: cronaca diretta live, risultato in tempo reale - MonopoliCalcio : FINE MATCH ?? #TURRISMONOPOLI 1-1 ?? -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Monopoli

Sportface.it

Dove vedere Monopoli-Bari: streaming e diretta tv Serie C; match valevole per la sesta giornata del campionato, calcio d'inizio ore 21.Bari - IL VIOLINISTA PARIDE LOSACCO ED IL PIANISTA PIERLUIGI D’IPPOLITO VINCONO EX AEQUO “MUSICA GIOVANI” 2020. 20/10/2020. Con la premiazione di due validissime promesse de ...