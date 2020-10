Le proteste anti Duque riaccendono i motori (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La mobilitazione pre-pandemia contro il governo Duque, la più grande protesta registrata in Colombia in molti decenni, sta riaccendendo i motori. Così sembrano indicare, dopo le massicce manifestazioni di settembre in seguito all’omicidio di Javier Ordóñez, tanto la «minga» (parola quechua che significa azione collettiva e solidale) promossa contro Duque dal Centro regionale indigeno del Cauca quanto lo sciopero nazionale organizzato ieri dal Comité nacional del paro, costituito dai sindacati e dalle organizzazioni che hanno guidato le proteste iniziate nel … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La mobilitazione pre-pandemia contro il governo, la più grande protesta registrata in Colombia in molti decenni, sta riaccendendo i. Così sembrano indicare, dopo le massicce manifestazioni di settembre in seguito all’omicidio di Javier Ordóñez, tanto la «minga» (parola quechua che significa azione collettiva e solidale) promossa controdal Centro regionale indigeno del Cauca quanto lo sciopero nazionale organizzato ieri dal Comité nacional del paro, costituito dai sindacati e dalle organizzazioni che hanno guidato leiniziate nel … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

ilColibriLGBT : ????#Nigeria - Continuano le proteste contro la brutalità della #polizia???????, a cui partecipano anche molte persone… - eleonor31151952 : RT @andreapalladino: Ecco come l'estrema destra punta ad infiltrarsi nelle proteste anti lockdown. Da Roma a Milano - grazidimambro : RT @andreapalladino: Ecco come l'estrema destra punta ad infiltrarsi nelle proteste anti lockdown. Da Roma a Milano - PiccoloPesceNer : RT @andreapalladino: Ecco come l'estrema destra punta ad infiltrarsi nelle proteste anti lockdown. Da Roma a Milano - radiosilvana : RT @andreapalladino: Ecco come l'estrema destra punta ad infiltrarsi nelle proteste anti lockdown. Da Roma a Milano -