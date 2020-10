L’Az Alkmaar in partenza per Napoli con 17 giocatori (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il volo per Napoli è in partenza alle 11.30. Sbarcherà in città alle 13.30. L’Az Alkmaar sta venendo a Napoli giocare la partita di Europa League. Non fa nulla, per la Uefa , che il gruppo ha subito negli ultimi giorni 17 contagiati. Per la Uefa tredici giocatori, con un portiere, sono sufficienti per iniziare una partita. L’Az si attiene al protocollo Uefa. E a questo punto anche il Napoli. A meno che l’Asl non assuma provvedimenti diversi. Goedemorgen. AZ vliegt later deze ochtend naar Italië voor het duel met Napoli.#AZ #UEL #napaz pic.twitter.com/9Kregij5z4 — AZ (@AZAlkmaar) October 21, 2020 L'articolo L’Az Alkmaar in partenza per Napoli con ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il volo perè inalle 11.30. Sbarcherà in città alle 13.30. L’Azsta venendo agiocare la partita di Europa League. Non fa nulla, per la Uefa , che il gruppo ha subito negli ultimi giorni 17 contagiati. Per la Uefa tredici, con un portiere, sono sufficienti per iniziare una partita. L’Az si attiene al protocollo Uefa. E a questo punto anche il. A meno che l’Asl non assuma provvedimenti diversi. Goedemorgen. AZ vliegt later deze ochtend naar Italië voor het duel met.#AZ #UEL #napaz pic.twitter.com/9Kregij5z4 — AZ (@AZ) October 21, 2020 L'articolo L’Azinpercon ...

