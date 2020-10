L' altro guaio del virus | gli italiani non spendono E sui conti spunta la cifra che

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) L'del. La paura del Covid paralizza gliche mettono da parte e non. Suicorrenti - scrive il Sole 24 ore - c'è unanascosta che raddoppia il Pil dell'Italia. Ma attenti perché a tenerli fermi lì al governo senza soldi può venire una brutta intenzione. E torna alla mente l'incubo Giuliano Amato del 1991 con il prelievo forzoso suicorrenti. Secondi i dati Abi, riportati dal Sole 24 ore, c'è una forte crescita dei depositi bancari a settembre (+8%) a causa della precarietà della situazione. L'incertezza spinge famiglie e aziende a parcheggiare la liquidità in banca, accelerano anche i prestiti.

L'altro guaio del virus. La paura del Covid paralizza gli italiani che mettono da parte e non spendono. Sui conti correnti - scrive il Sole 24 ore - c'è una cifra nascosta che raddoppia il Pil ...