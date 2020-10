Juventus, altro stop per Chiellini: Demiral è pronto al grande salto (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La Juventus è uscita vittoriosa dalla trasferta di Kiev contro la Dinamo di Lucescu. Il tecnico, mentore del giovane Pirlo calciatore, si è arreso al Maestro versione allenatore grazie alla doppietta di Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo è uno dei fili con la quale i bianconeri rimangono ancorati al loro recente passato, che l’ha vista a lungo sognare il trionfo in Champions League. Il tap-in di Berlino, nella finale del 2015, aveva illuso la Juventus e ha terribilmente ricordato la prima firma europea del “nuovo” Morata. Tra gli assenti eccellenti della notte dell’Olympiastadion figurava Giorgio Chiellini, oggi capitano ed alle prese – come allora – con l’ennesimo infortunio. altro giro, altro stop per ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Laè uscita vittoriosa dalla trasferta di Kiev contro la Dinamo di Lucescu. Il tecnico, mentore del giovane Pirlo calciatore, si è arreso al Maestro versione allenatore grazie alla doppietta di Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo è uno dei fili con la quale i bianconeri rimangono ancorati al loro recente passato, che l’ha vista a lungo sognare il trionfo in Champions League. Il tap-in di Berlino, nella finale del 2015, aveva illuso lae ha terribilmente ricordato la prima firma europea del “nuovo” Morata. Tra gli assenti eccellenti della notte dell’Olympiastadion figurava Giorgio, oggi capitano ed alle prese – come allora – con l’ennesimo infortunio.giro,per ...

mariobidi : @CliffBurton6528 @Sicilianodoc7 Hai ragione, però poi come faccio a seguirla quando viene a giocare in Veneto, a Bo… - TotoeCalcio : #Juventus - #Verona DOMENICA 25 OTTOBRE 2020 20:45 01> 1-1 02> 1-0 03> 2-1 04> 2-0 05> 0-0 06> 0-1 07> 3-1 08> 3-0… - vanoluca2 : ????#Chiellini out, #Demiral in. Non è solo un cambio, ma il futuro della #Juventus. #DynamoJuve #Juve #UCL #SerieA… - MaxGiomi : @pojetti Noi oggi abbiamo scoperto te, un altro miserabile con il tesserino che cerca la gloria nominando la Juventus - maxs4rblue : RT @angelo_forgione: La bufala della punizione indirettamente inflitta all'arbitro #Fourneau retrocedendolo a quarto uomo in un match di B… -