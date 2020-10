Il Segreto, Francisca uccide Isabel? L’annuncio: “La Marchesa è morta” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Le anticipazioni de Il Segreto annunciano il nuovo folle piano di Donna Francisca, pronta a tutto pur di eliminare definitivamente la zia Eulalia. Ed ecco che a Puente Viejo arriva una tragica notizia: la Marchesa Isabel è morta L'articolo Il Segreto, Francisca uccide Isabel? L’annuncio: “La Marchesa è morta” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Le anticipazioni de Ilannunciano il nuovo folle piano di Donna, pronta a tutto pur di eliminare definitivamente la zia Eulalia. Ed ecco che a Puente Viejo arriva una tragica notizia: laè morta L'articolo Il? L’annuncio: “Laè morta” proviene da Gossip e Tv.

