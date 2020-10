"Il pensiero di te mi assale". Gli sms hot delle allieve a Bellomo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Rosa Scognamiglio Spuntano gli sms delle allieve di Francesco Bellomo inviati all'ex giudice del Consiglio di Stato. ''Tu appartieni a me...'' ''Il pensiero di te mi assale''. E ancora ''Tu appartieni a me, anche se non dovessi vederti mai più''. Sono soltanto alcuni degli sms ''bollenti'' che le allieve della scuola di Diritto e Scienza avrebbero inviato all'ex giudice del Consiglio di Stato Francesco Bellomo, accusato atti persecutori nei confronti di 4 apprendiste magistrato e violenza privata ai danni di una quinta studentessa. Le accuse nei confronti di Bellomo Che non fossero relazioni puramente sentimentali quelle intercorse tra l'ex giudice e le sue allieve è un dato di fatto. Lo confermano le carte di ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Rosa Scognamiglio Spuntano gli smsdi Francescoinviati all'ex giudice del Consiglio di Stato. ''Tu appartieni a me...'' ''Ildi te mi''. E ancora ''Tu appartieni a me, anche se non dovessi vederti mai più''. Sono soltanto alcuni degli sms ''bollenti'' che ledella scuola di Diritto e Scienza avrebbero inviato all'ex giudice del Consiglio di Stato Francesco, accusato atti persecutori nei confronti di 4 apprendiste magistrato e violenza privata ai danni di una quinta studentessa. Le accuse nei confronti diChe non fossero relazioni puramente sentimentali quelle intercorse tra l'ex giudice e le sueè un dato di fatto. Lo confermano le carte di ...

