Il nuovo album di Paul McCartney ha una cover e una data d'uscita (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il nuovo album di Paul McCartney esce l'11 dicembre. Come fa notare Rockol, la ricerca sui siti di vendita fornisce succose anticipazioni, compresa la cover del nuovo album dell'ex Beatles che è pronto a dare un naturale erede a Egypt Station rilasciato nel 2018. Si conferma anche il titolo, McCartney III, che si lega ai lavori precedenti rilasciati nel 1970 e il 1980. Il titolo si evince dalla cover comparsa nelle prevendite e che rivela anche la data d'uscita dell'opera, ormai sempre più vicina alla sua pubblicazione dopo mesi di indiscrezioni. La crisi pandemica ha determinato l'annullamento dei concerti che l'artista doveva tenere nel 2020, comprese quelle ...

