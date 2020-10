Il boss Matteo Messina Denaro condannato all'ergastolo per le stragi del 1992 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il boss latitante Matteo Messina Denaro è stato condannato all'ergastolo per le stragi del '92 di Capaci e Via D'Amelio costate la vita ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e agli agenti ... Leggi su globalist (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Illatitanteè statoall'per ledel '92 di Capaci e Via D'Amelio costate la vita ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e agli agenti ...

Agenzia_Ansa : #Stragi '92: ergastolo al boss mafioso latitante Matteo Messina #Denaro. Ricercato dal 1993 è tra i responsabili de… - fattoquotidiano : Il boss Matteo Messina Denaro condannato all’ergastolo per le stragi mafiose di Capaci e via D’Amelio - Open_gol : Il boss latitante Messina Denaro condannato all'ergastolo per le stragi di Capaci e di Via D'Amelio in cui persero… - Emanuele2002us : RT @Agenzia_Ansa: #Stragi '92: ergastolo al boss mafioso latitante Matteo Messina #Denaro. Ricercato dal 1993 è tra i responsabili della li… - paolorm2012 : RT @fattoquotidiano: Il boss Matteo Messina Denaro condannato all’ergastolo per le stragi mafiose di Capaci e via D’Amelio -