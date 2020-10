Gualtieri: Manovra fortemente espansiva (Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Teleborsa) – “La previsione macroeconomica presentata nella NaDEF resta valida. I rischi al ribasso esistono e non l’abbiamo certo nascosto” ma “se riusciremo a contenere la ripresa delle infezioni da covid-19 con misure selettive, sono fiducioso che i risultati del 2020-2021 non saranno lontani da quelli previsti, spero migliori per quanto riguarda il 2021″. Lo ha detto il Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in un’intervista a IlSole24Ore sottolineando che quella in arrivo “è una Manovra fortemente espansiva, come richiesto dal ciclo economico, tutt’altro che basata su misure di corto respiro. Al contrario prevediamo riforme epocali come l’assegno unico e quella dell’Irpef e un programma di investimenti senza ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Teleborsa) – “La previsione macroeconomica presentata nella NaDEF resta valida. I rischi al ribasso esistono e non l’abbiamo certo nascosto” ma “se riusciremo a contenere la ripresa delle infezioni da covid-19 con misure selettive, sono fiducioso che i risultati del 2020-2021 non saranno lontani da quelli previsti, spero migliori per quanto riguarda il 2021″. Lo ha detto il Ministro dell’Economia, Roberto, in un’intervista a IlSole24Ore sottolineando che quella in arrivo “è una, come richiesto dal ciclo economico, tutt’altro che basata su misure di corto respiro. Al contrario prevediamo riforme epocali come l’assegno unico e quella dell’Irpef e un programma di investimenti senza ...

