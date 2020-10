GfVip | un gradito regalo tutto al femminile

Giusy12053168 : RT @ViloAngela: @SarKlo1 Guenda si è strusciata contro Enock, Pier, Andrea, Oppini. Nessuno ha gradito, se lo sono detti l'altra sera in ca… - ViloAngela : @SarKlo1 Guenda si è strusciata contro Enock, Pier, Andrea, Oppini. Nessuno ha gradito, se lo sono detti l'altra se… - Camilla_5thFrog : Avrei gradito una litigata in più con Franceska che queste chiacchiere tra fidanzatini #GFVIP - Ylenz_ : Se volete ridere ecco a voi una classifica dove Andrea sembra essere più gradito di MTR. #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : GfVip gradito

SoloDonna

Questa sesta settimana di convivenza forzata sta per concludersi e gli animi nella Casa si sono scaldati in più di un'occasione, come nel caso di Elisabetta e Stefania. Le due coinquiline infatti dura ...Durante una festa in stile anni 20 organizzata nella casa del Grande Fratello, Francesco Oppini e Tommaso Zorzi si sono scambiati un bacio.