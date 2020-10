Gaffe della ministra Azzolina sui test rapidi antigienici e sierologici. L’immunologa Viola le spiega la differenza | VIDEO (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Gaffe Azzolina su test rapidi e sierologici, l’immunologa la corregge VIDEO Gaffe della ministra Azzolina che, nel corso del programma Otto e Mezzo, è stata ripresa dall’immunologa Antonella Viola, la quale le ha spiegato la differenza tra test rapidi e sierologici. Parlando dell’epidemia di Coronavirus e dei contagi nelle scuole, Lucia Azzolina, ministro dell’Istruzione, ha affermato che “ci vogliono i test rapidi perché noi non possiamo mandare i nostri studenti in quarantena per un raffreddore. Bene ha fatto la Regione ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 ottobre 2020)su, l’immunologa la correggeche, nel corso del programma Otto e Mezzo, è stata ripresa dall’immunologa Antonella, la quale le hato latra. Parlando dell’epidemia di Coronavirus e dei contagi nelle scuole, Lucia, ministro dell’Istruzione, ha affermato che “ci vogliono iperché noi non possiamo mandare i nostri studenti in quarantena per un raffreddore. Bene ha fatto la Regione ...

LegaSalvini : DI MAIO USA GOOGLE TRANSLATE? ENNESIMA GAFFE DELLA FARNESINA - temujin81 : @pojetti beninteso: ignoranza nel senso letterale della parola. Ignorare i fatti (ma scriverne e giudicare: da gior… - CarloZarini : @ZZiliani @Tini97Milan1899 Bisognerebbe farlo capire a @capuanogio che sostiene la tesi della gaffe senza intento - FrenchContin : Riguardare le gaffe in Tivù della Ministra Azzolina ha un non so ché di terapeutico. Lo stesso che succedeva con To… - paolomossetti : La cosa interessante è che pur nel clima abbastanza conformista della tv inglese (o forse proprio per questo), la r… -

Ultime Notizie dalla rete : Gaffe della "Pirlo non ha mai vinto la Champions": bufera su Repice! I social: "Ha confuso Andrea con Buffon"

Francesco Repice, uno dei radiocronisti più bravi e stimati, ha fatto una gaffe sull'attuale allenatore della Juventus, Andrea Pirlo. Su Radio Rai, Francesco Repice nella presentazione della partita ...

Francesco Repice si scusa dopo la gaffe su Pirlo e attacca Ziliani: “Stai tranquillo, tifo Roma” (VIDEO)

Francesco Repice chiede scusa dopo la gaffe su Andrea Pirlo commessa nel corso della partita tra Dinamo Kiev e Juventus. Il noto e apprezzato radiocronista Rai ha detto che l’allenatore bianconero non ...

Francesco Repice, uno dei radiocronisti più bravi e stimati, ha fatto una gaffe sull'attuale allenatore della Juventus, Andrea Pirlo. Su Radio Rai, Francesco Repice nella presentazione della partita ...Francesco Repice chiede scusa dopo la gaffe su Andrea Pirlo commessa nel corso della partita tra Dinamo Kiev e Juventus. Il noto e apprezzato radiocronista Rai ha detto che l’allenatore bianconero non ...