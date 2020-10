Empoli-Spal | Marino | “Continuiamo a fare troppi errori | ma vietato abbattersi Ecco cosa mi aspetto dalla squadra”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Parla Pasquale.Serie B, le designazioni arbitrali della 4a giornata: Chievo-Brescia a Marini,…Il tecnico della, intervenuto in conferenza stampa, al termine della sfida persa per 2-1 sul campo dell', ha fatto il punto della situazione, commentando così la prestazione dei suoi uomini: "Non è stata una giornata come tutte le altre ma non dobbiamo cercare alibi perché potevamosicuramente di più. Nella ripresa siamo calati perché in campo c'erano alcuni ragazzi che non hanno ritmo e intensità sufficienti, c'è stata una flessione dal punto di vista fisico: Castro è calato alla distanza, Sebastiano Esposito non gioca con continuità mentre Sala è stato fermo per il Coronavirus. Il ...