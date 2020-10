E' un fan dei Queen ma non sa l'inglese: la sua versione di 'We Will Rock You' diverte il web (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La musica non ha confini e può capitare di appassionarsi a una canzone di cui non si conosce la lingua del testo. Quando si prova a canticchiarla, i risultati sono spesso molto divertenti. Il ... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La musica non ha confini e può capitare di appassionarsi a una canzone di cui non si conosce la lingua del testo. Quando si prova a canticchiarla, i risultati sono spesso moltonti. Il ...

team_world : Tre anni fa NIALL debuttava con il suo primo album solista FLICKER. Cosa è rimasto immutato in questi tre anni: ?… - MondadoriStore : Il nuovissimo #KPOP Corner su Mondadori Store, realizzato insieme alle fan base dei principali gruppi ??… - citrepiotta : @GiornoPer ahahaha i fan dei film della marvel - citrepiotta : più rompicazzo dei fan del MCU non esiste nessuno spiace - butterxflyz : ho scritto ad una tipa come se fosse mia amica ma in realtà nemmeno la conosco però è fan dei ragazzi quindi boh speriamo non la prenda male -

Ultime Notizie dalla rete : fan dei "Così ho ideato il raduno dei fan dei Nomadi" gelocal.it Da Brooklyn Nine-Nine a Palm Springs: il viaggio di Andy Samberg

Fortunatamente, il giorno successivo alla triste notizia, la NBC decise di salvare lo show, che continua ad andare in onda per la gioia dei suoi fan. Oggi, grazie anche alla distribuzione ...

Barbara D'Urso nostalgica, la foto con i figli è dolcissima: «L'unico vero amore»

Barbara D’Urso ha preso l'abitudine di rispolverare vecchie foto il martedì. Nell'ultima, pubblicata su Instagram, è in compagnia dei suoi figli, Giammauro ...

Fortunatamente, il giorno successivo alla triste notizia, la NBC decise di salvare lo show, che continua ad andare in onda per la gioia dei suoi fan. Oggi, grazie anche alla distribuzione ...Barbara D’Urso ha preso l'abitudine di rispolverare vecchie foto il martedì. Nell'ultima, pubblicata su Instagram, è in compagnia dei suoi figli, Giammauro ...