Coronavirus, Bergamo fra le più colpite al mondo: stime superiori a New York, lo studio dell’Istituto Mario Negri (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Bergamo si profila come una delle aree più colpite al mondo” da Covid-19 “con una sieroprevalenza che supera di gran lunga le stime di New York (19.9%), Londra (17.5%) e Madrid (11.3%)”. E’ quanto emerge dallo studio dell’Istituto Mario Negri – in pubblicazione su ‘EBioMedicine’, uno dei giornali del gruppo di ‘Lancet’ – avviato a maggio su 423 volontari: 133 ricercatori della sede bergamasca dell’Irccs e 290 addetti dell’Azienda Brembo. Ogni volontario è stato sottoposto a tampone nasofaringeo e a due diverse tipologie di test sierologico, per poterne valutare, tra le altre cose, performance e attendibilità. Lo studio offre ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “si profila come una delle aree piùal” da Covid-19 “con una sieroprevalenza che supera di gran lunga ledi New(19.9%), Londra (17.5%) e Madrid (11.3%)”. E’ quanto emerge dallodell’Istituto– in pubblicazione su ‘EBioMedicine’, uno dei giornali del gruppo di ‘Lancet’ – avviato a maggio su 423 volontari: 133 ricercatori della sede bergamasca dell’Irccs e 290 addetti dell’Azienda Brembo. Ogni volontario è stato sottoposto a tampone nasofaringeo e a due diverse tipologie di test sierologico, per poterne valutare, tra le altre cose, performance e attendibilità. Looffre ...

SkyTG24 : La provincia di #Bergamo è stata tra le aree più colpite al mondo dal #coronavirus, con una prevalenza di casi posi… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Lombardia riaprono ospedali fiera Milano e Bergamo #LOMBARDIA - fanpage : Ultim'ora Riaprono gli ospedali Covid alla Fiera di Milano e di Bergamo per fare fronte alle nuova ondata di contag… - xxmardybum : RT @SkyTG24: La provincia di #Bergamo è stata tra le aree più colpite al mondo dal #coronavirus, con una prevalenza di casi positivi maggio… - cafifal : RT @fanpage: Ultim'ora Riaprono gli ospedali Covid alla Fiera di Milano e di Bergamo per fare fronte alle nuova ondata di contagi e al rapi… -