Coronavirus: anestesista Codogno, 'sorpresi da numeri contagi, sistema rischia collasso' (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Milano, 21 ott. (Adnkronos) – "Il timore della seconda ondata c'era e negli ospedali ci siamo organizzati: non ci aspettavamo però una diffusione del virus così vasta e già in ottobre. Registro una sottovalutazione collettiva delle conseguenze e una difficoltà individuale ad adeguare i comportamenti: se la curva dei contagi non si abbassa, il sistema sanitario può collassare". Annalisa Malara, intervistata dal quotidiano La Repubblica, è tra le personalità che Sergio Mattarella ha premiato per essersi distinte durante la prima esplosione del Coronavirus. Il 20 febbraio, rianimatrice di turno a Codogno, ha infranto i protocolli per scoprire il 'paziente 1' in Italia.

