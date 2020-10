Coprifuoco anche nel Lazio, Zingaretti sta per firmare l'ordinanza (Di mercoledì 21 ottobre 2020) anche il Lazio va verso il Coprifuoco. Il governatore Nicola Zingaretti sarebbe pronto a firmare l'ordinanza per introdurre il divieto di mobilità a partire dalla mezzanotte in tutta la Regione. Quindi stop agli spostamenti non necessari a partire dalle 24, orario di chiusura di bar e ristoranti in base all'ultimo Dpcm del premier Giuseppe Conte. Per gli spostamenti essenziali (lavoro, motivi di salute), riporta il Messaggero, potrebbe tornare l'autocertificazione. Leggi su iltempo (Di mercoledì 21 ottobre 2020)ilva verso il. Il governatore Nicolasarebbe pronto al'per introdurre il divieto di mobilità a partire dalla mezzanotte in tutta la Regione. Quindi stop agli spostamenti non necessari a partire dalle 24, orario di chiusura di bar e ristoranti in base all'ultimo Dpcm del premier Giuseppe Conte. Per gli spostamenti essenziali (lavoro, motivi di salute), riporta il Messaggero, potrebbe tornare l'autocertificazione.

