Ciro Buonajuto vice presidente nazionale dell’Anci

Il sindaco di Ercolano (Napoli), Ciro Buonajuto è stato nominato vicepresidente dell'Anci l'associazione nazionale che riunisce i Comuni italiani. Buonajuto, recentemente rieletto primo cittadino con una percentuale di poco inferiore all'80 per cento, fa parte di Italia Viva, il partito dell'ex premier Matteo Renzi. "E' per me motivo di orgoglio e allo stesso tempo di responsabilità assumere la vicepresidenza nazionale dell' Anci – dichiara – da sindaco conosco bene le difficoltà e le sfide che quotidianamente siamo chiamati ad affrontare nell'interesse delle comunità che amministriamo e lungo questo solco continuerò il mio operato".

